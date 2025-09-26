В Волгоградской области пастух погиб после столкновения с поездом

Как рассказали «Волгоградской правде.ру» в СУ СКР по региону, тело 38-летнего мужчины, который работал пастухом, было обнаружено в овраге в 15 км от населенного пункта. У погибшего были зафиксированы телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков в области головы.
«Вероятнее всего, мужчина получил травму вечером 25 сентября в результате касательного столкновения с проезжающим мимо пассажирском поездом, когда гнал скот по железнодорожному мосту», — сообщили в ведомстве.
Проводится проверка, уточняются все подробности трагического инцидента.