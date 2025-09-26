Авто оказалась на капоте другого при столкновении BMW, BYD, Volkswagen и грузовика MAN в Минске

В Минске сразу четыре автомобиля попали в массовое ДТП из-за несоблюдения дистанции, рассказали в УГАИ Мингорисполкома.
Авария произошла утром 26 сентября на улице Шаранговича. Во время движения столкнулись грузовик «МАН» и легковые «БМВ», «БиУайДи» и «Фольксваген».
Как выяснили правоохранители, причиной аварии стало несоблюдения безопасной дистанции при движении. По фото с места аварии видно, что после столкновения одна из легковушек оказалась на капоте у другой.
— В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, — прокомментировали в УГАИ.
Проводится проверка.
