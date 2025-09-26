Мистер самогон. Что известно о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

Что произошло.
Тела жертв суррогатного алкоголя начали находить в деревне Гостицы 25 сентября. Первым погиб 54-летний мужчина: его доставили в больницу, но не успели спасти. В течение нескольких часов число жертв достигло семи. К 26 сентября стало известно, что в больнице Сланцевского района находятся тела уже 13 человек, которые могли отравиться спиртным. В домах некоторых погибших нашли одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.
Как сообщили 26 сентября в администрации Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению, всего с начала сентября в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем 19 человек. Лабораторно доказано, что в восьми случаях причиной смерти был метанол — тот же смертельно опасный спирт, который в 2023 году стал причиной массового отравления напитком «Мистер Сидр». От чего именно погибли ещё 11 человек — выясняется.
Точное число пострадавших пока не называется. В пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что сейчас медики продолжают спасать мужчину, отравившегося метанолом. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Утром портал 47news сообщал о трех госпитализированных, в числе которых была и супруга предполагаемого продавца смертельного коктейля.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Бутлегер из Сланцев.
По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем «с рук», сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Сейчас в рамках этого дела задержаны двое: 79-летний житель Гостиц, который, по версии полиции, разводил спирт водой и продавал его односельчанам, и его знакомая из другой деревни, которая продавала ему алкогольное сырье.
По данным 47news, предполагаемый бутлегер из Гостиц пять лет назад уже привлекался за продажу суррогатного алкоголя. Тогда мужчина продал пол-литра самодельного спиртного за 100 рублей, что минимум в 2,5 раза дешевле, чем в магазине (в то время как минимальная розничная цена на водку составляла 243 рубля за бутылку 0,5 литра. — Прим. ред.). Позже экспертиза установила, что это была «водно-спиртовая смесь, изготовленная на основе этилового спирта». Авторский коктейль мог быть изготовлен путём разведения этилового спирта недорогих марок «Базис» и «Экстра», а также «Люкс». Продавец в суд не явился, изложив свою позицию письменно. Он не скрывал, что действительно занимался реализацией спиртосодержащей продукции. В тот раз он отделался штрафом в две тысячи рублей.
Судя по всему, пенсионер продолжил снабжать односельчан алкоголем собственного производства. На кадрах из дома бутлегера, которые опубликовал 47news, видны пыльные пластиковые канистры и коробки, а также шар, склеенный из пластиковых стаканчиков. По снимкам можно предположить, что спиртное смешивалось прямо в доме и там же разливалось в ранее опорожненные бутылки из-под водки и виски.
Вероятно, клиентов в такой продукции привлекала, главным образом, цена. По предварительной информации, предприимчивый житель Гостиц отпускал «палёнку» по 150 рублей за бутылку. Для сравнения, официальная минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра — 349 рублей.
Бутлегер из Гостиц мог промышлять изготовлением суррогата более 20 лет, передает 47news со ссылкой на родственников жертв массового отравления. «Все об этом знали, но никто ничего не предпринимал. Больше 15−20 лет точно. Я в 1996 году школу окончила, он уже занимался этим всем», — пояснила дочь одного из погибших. По ее словам, тот накануне купил спиртное у 79-летнего пенсионера. «У него алкоголь покупала вся деревня. Просто все. Сам я никогда не брал у него ничего», — уточнил другой житель Сланцевского района, потерявший родственника.
По информации 47news, сейчас подозреваемый активно рассказывает следователям и полиции о своем бизнесе. А вот задержанная вместе с ним 60-летняя сотрудник детского сада пока молчит. У нее дома оперативники нашли десятки пластиковых канистр с прозрачной жидкостью.
Другие примеры массовых отравлений алкоголем.
Сейчас в розничной торговле алкоголем действует система ЕГАИС, которая не пропускает нелегальный товар и гарантирует потребителю безопасность продукции. Но в случае кустарного производства бутлегеры, которые в целях экономии часто покупают сырье у непроверенных поставщиков, вместо дешевого технического спирта нередко разливают в бутылки смертельно опасный метанол: по цвету и запаху этот спирт неотличим от этилового, что и приводит к массовым отравлениям.
В современной России самым массовым примером смерти из-за суррогатного алкоголя является отравление «Боярышником» в Иркутской области в декабре 2016 года. Тогда погибли 76 человек, 123 пострадали. Причиной трагедии стало наличие в составе напитка метилового спирта. Предприниматели, имевшие отношение к производству «Боярышника», получили от семи до девяти лет колонии общего режима.
В 2023 году самарский «Мистер Сидр» стал причиной второго по количеству погибших и пострадавших от массового отравления. Из-за него скончались 50 человек в разных регионах России. Как выяснилось, метиловый спирт, ставший ингредиентом смертельного коктейля, был похищен со склада вещдоков самарской полиции. Производитель напитка «Мистер Сидр» Анар Гусейнов получил девять лет колонии общего режима, поставщик сырья Артем Айрапетян — восемь лет.