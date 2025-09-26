Мистер самогон. Что известно о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

По данным 47news, предполагаемый бутлегер из Гостиц пять лет назад уже привлекался за продажу суррогатного алкоголя. Тогда мужчина продал пол-литра самодельного спиртного за 100 рублей, что минимум в 2,5 раза дешевле, чем в магазине (в то время как минимальная розничная цена на водку составляла 243 рубля за бутылку 0,5 литра. — Прим. ред.). Позже экспертиза установила, что это была «водно-спиртовая смесь, изготовленная на основе этилового спирта». Авторский коктейль мог быть изготовлен путём разведения этилового спирта недорогих марок «Базис» и «Экстра», а также «Люкс». Продавец в суд не явился, изложив свою позицию письменно. Он не скрывал, что действительно занимался реализацией спиртосодержащей продукции. В тот раз он отделался штрафом в две тысячи рублей.