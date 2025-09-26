В Челябинске 78-летнюю пенсионерку с деменцией забил до смерти собственный муж

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смертельных травм своей 78-летней супруге. Пенсионерка страдала деменцией и была полностью беспомощной.
— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры сел на жену, держал ее за шею и нанес множественные удары по голове и телу, зная о ее беспомощном состоянии, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Преступление произошло в августе 2025 года. Мужчина несколько дней скрывал смерть супруги, после чего сообщил о случившемся родственникам. Следствие квалифицировало действия по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть беспомощного лица). Обвиняемый сейчас находится в СИЗО.