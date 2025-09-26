Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске 78-летнюю пенсионерку с деменцией забил до смерти собственный муж

Пенсионер из Челябинска предстанет перед судом за убийство жены с деменцией.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смертельных травм своей 78-летней супруге. Пенсионерка страдала деменцией и была полностью беспомощной.

— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры сел на жену, держал ее за шею и нанес множественные удары по голове и телу, зная о ее беспомощном состоянии, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Преступление произошло в августе 2025 года. Мужчина несколько дней скрывал смерть супруги, после чего сообщил о случившемся родственникам. Следствие квалифицировало действия по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть беспомощного лица). Обвиняемый сейчас находится в СИЗО.