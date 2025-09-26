Ричмонд
Жителя Ростова будут судить после смертельной ссоры из-за шума во дворе

Ростовчанин нанес смертельную травму мужчине во время ссоры во дворе, дело рассмотрит суд.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростова-на-Дону будут судить после смертельного скандала из-за шума во дворе. Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Подозреваемым оказался 43-летний ростовчанин. По версии следствия, трагический инцидент произошел в июле 2025 года.

Предварительно, мужчина вышел на свой балкон и стал кричать на шумного мужчину. Во время перепалки он бросил в оппонента несколько стеклянных банок. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и через несколько дней после случившегося скончался в больнице.

Подозреваемый еще во время следствия полностью признал свою вину. К этому моменту представители СК собрали все необходимые материалы и направили их суд. Дело будет рассматриваться по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

