Жителя Ростова будут судить после смертельной ссоры из-за шума во дворе

Предварительно, мужчина вышел на свой балкон и стал кричать на шумного мужчину. Во время перепалки он бросил в оппонента несколько стеклянных банок. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и через несколько дней после случившегося скончался в больнице.