Омичка украла кошелек и перекрасила волосы

В доме у подозреваемых провели обыск. Изъяли 5 000 рублей и еще один необычный вещдок — рыжую краску для волос. Как выяснилось, чтобы избежать обвинения в краже, карманница перекрасилась из брюнетки в рыжую. Однако трюк не помог — подельников заключили под стражу.