Омичка украла кошелек и перекрасила волосы

В УМВД по Омской области рассказали о новой оригинальной уловке карманников — фокусе с перекраской.
На остановке «Улица Лизы Чайкиной» у 47-летней омички пропал кошелек с 19 тысячами рублей. Женщина вспомнила — перед посадкой в автобус путь ей преградил мужчина. Он интересовался, как проехать к вокзалу.
По камерам видеонаблюдения оперативники восстановили ход событий. Пока мужчина заговаривал потерпевшей зубы, следовавшая за ней брюнетка потихоньку вытащила из сумки омички кошелек. Личности злоумышленников установили. Ими оказались ранее неоднократно судимые карманники: 39-летняя женщина и ее 53-летний брат.
В доме у подозреваемых провели обыск. Изъяли 5 000 рублей и еще один необычный вещдок — рыжую краску для волос. Как выяснилось, чтобы избежать обвинения в краже, карманница перекрасилась из брюнетки в рыжую. Однако трюк не помог — подельников заключили под стражу.