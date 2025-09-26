Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка украла кошелек и перекрасила волосы

Из брюнетки женщина превратилась в рыжую, но ей это не помогло.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД по Омской области рассказали о новой оригинальной уловке карманников — фокусе с перекраской.

На остановке «Улица Лизы Чайкиной» у 47-летней омички пропал кошелек с 19 тысячами рублей. Женщина вспомнила — перед посадкой в автобус путь ей преградил мужчина. Он интересовался, как проехать к вокзалу.

По камерам видеонаблюдения оперативники восстановили ход событий. Пока мужчина заговаривал потерпевшей зубы, следовавшая за ней брюнетка потихоньку вытащила из сумки омички кошелек. Личности злоумышленников установили. Ими оказались ранее неоднократно судимые карманники: 39-летняя женщина и ее 53-летний брат.

В доме у подозреваемых провели обыск. Изъяли 5 000 рублей и еще один необычный вещдок — рыжую краску для волос. Как выяснилось, чтобы избежать обвинения в краже, карманница перекрасилась из брюнетки в рыжую. Однако трюк не помог — подельников заключили под стражу.