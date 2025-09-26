Ричмонд
В МВД рассказали подробности задержания группы обнальщиков в Казани

В МВД по Республике Татарстан рассказали подробности задержания группы обнальщиков в Казани.

При обысках силовики изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП в количестве 20 штук, мобильные телефоны, банковские карты. Кроме того, изъяты восемь компьютеров, пять ноутбуков, три планшета, 38 ключей от системы «банк-клиент», 5 флеш-карт и черновые записи.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на УФСБ по РТ сообщал, что организатором преступной группы стал 55-летний казанец. Он разработал план, руководил действиями сообщников, искал заказчиков для проведения сомнительных финансовых операций и распределял полученные доходы.

Участники преступной группы переводили деньги на счета подконтрольных «компаний-однодневок», а затем снимали наличные. За каждую операцию они получали 17% от суммы. Общий доход превысил 114 миллионов рублей. Ведется следствие.