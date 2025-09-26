В МВД рассказали подробности задержания группы обнальщиков в Казани

При обысках силовики изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП в количестве 20 штук, мобильные телефоны, банковские карты. Кроме того, изъяты восемь компьютеров, пять ноутбуков, три планшета, 38 ключей от системы «банк-клиент», 5 флеш-карт и черновые записи.