Массовое отравление в детских садах: почему чиновники снова молчат?

Наиболее тревожная ситуация — в Букинском районе (537 детей), Пскентском (430) и Аккурганском (413).
И на этом фоне Министерство дошкольного и школьного образования заявляет: в больницах находится всего 109 детей. Возникает закономерный вопрос — неужели речь идёт о попытке скрыть реальные масштабы случившегося?
Причины отравления покрыты мраком.
Что стало причиной массового отравления — до сих пор неясно. Чиновники туманно заявили, что, возможно, виной всему кефир от одной из компаний, расположенных в Ташкентской области. Но названия ни производителя, ни самой продукции так и не прозвучало.
Компания до сих пор не названа. Она продолжает работать? Этот кефир продаётся в магазинах? Кто отвечает за контроль качества и безопасность продукции? Ответов — ноль.
Это уже не первый случай. И, судя по всему, не последний
Эта история болезненно напоминает трагедии с «Антиструмином» и сиропом Dok-1 Max. Тогда чиновники также замалчивали информацию, придумывали разные версии, а когда правда вскрылась — по стране прокатилась волна шока от произошедшего.
Сейчас — тот же сценарий. Те же отговорки. Те же полуправды. И, похоже, никаких выводов с тех пор сделано не было. Тактика — простая: затянуть паузу, усыпить тревогу, замять скандал. Только вот речь идёт не о цифрах в отчётах, а о здоровье и жизни маленьких детей.
Детские сады: место, где страшно оставлять ребёнка
Сегодня система дошкольного образования в Узбекистане всё больше напоминает днище, куда снизу удар за ударом бьёт безнаказанность, безразличие и полное отсутствие контроля.
Никто не ответил. Никто не извинился. Никто не ушёл
Министерство — молчит. Производитель — неизвестен. Родителям — как всегда, предложат «понять и простить». Но как прощать, когда ребёнок попадает в больницу, потому что государство не может гарантировать элементарную безопасность еды в садике?
Сегодня — 1 900 отравленных. А завтра сколько? И сколько ещё мы будем делать вид, что «ничего не произошло»? К сожалению, света в конце тоннеля пока не видно. Есть только привычный мрак безнаказанности и замалчивания.