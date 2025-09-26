Массовое отравление в детских садах: почему чиновники снова молчат?

Сейчас — тот же сценарий. Те же отговорки. Те же полуправды. И, похоже, никаких выводов с тех пор сделано не было. Тактика — простая: затянуть паузу, усыпить тревогу, замять скандал. Только вот речь идёт не о цифрах в отчётах, а о здоровье и жизни маленьких детей.