За избиение ребенка наказали экс-члена общественного совета Алматы

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел 4 мая 2025 года в игровой комнате ресторана Алматы. Опубликовано видео самого инцидента, зафиксированного камерами наблюдения. На нем видно, что в комнате с игрушками мужчина сидит возле ребенка, перед которым стоит коробка. Из этой коробки рядом стоящий мальчик берет шарики и кидает их в другого ребенка. В этот момент мужчина шлепнул дважды в районе спины мальчика, который взял шарики. Спустя время в комнату входит женщина, видимо, мама потерпевшего мальчика, и вступает с мужчиной в перепалку.