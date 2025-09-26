За избиение ребенка наказали экс-члена общественного совета Алматы

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел 4 мая 2025 года в игровой комнате ресторана Алматы. Опубликовано видео самого инцидента, зафиксированного камерами наблюдения. На нем видно, что в комнате с игрушками мужчина сидит возле ребенка, перед которым стоит коробка. Из этой коробки рядом стоящий мальчик берет шарики и кидает их в другого ребенка. В этот момент мужчина шлепнул дважды в районе спины мальчика, который взял шарики. Спустя время в комнату входит женщина, видимо, мама потерпевшего мальчика, и вступает с мужчиной в перепалку.
«Когда мама ребенка прибежала в игровую, то вместо извинений услышала ушат грязи в свой адрес. Она сразу вызвала полицию, мужчина сбежал из ресторана. Полиция на место происшествия так и не приехала, даже спустя 7 вызовов и три часа ожидания. Семье ребенка пришлось самостоятельно ехать в полицию и писать заявление. В больнице ребенку констатировали ушиб грудной клетки. Видео было изъято адвокатами семьи, полиция даже не хотела ехать в ресторан, опрашивать свидетелей и собирать доказательства», — пишут в соцсетях.
Отмечается, что полицейский хотел примирить маму ребенка с обидчиком мальчика. Но женщина отказалась. Уголовное дело пытались закрыть, но в итоге мужчину все-таки наказали. Он оказался экс-членом общественного совета при акимате Алматы, сообщила адвокат Жанна Уразбахова. В суде обидчик вину не признал.
«Судья назначил ему 100 часов общественных работ! Суд также удовлетворил иск: взыскал расходы на адвоката, медицинскую помощь и моральный вред», — написала в соцсетях Уразбахова.
Мама потерпевшего мальчика выразила благодарность прокуратуре и суду Медеуского района Алматы, работникам скорой помощи, которые помогли ей.
Ранее сообщалось, что в Темиртау женщина избила чужого ребенка на детской площадке. Ей назначено 6 месяцев ограничения свободы. Суд взыскал с подсудимой 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.