«Животному миру причинен крупный ущерб»: в Башкирии хладнокровно убили лося

В Караидельском районе Башкирии Ассоциация охотников и рыболовов республики пресекла незаконную добычу лося. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии региона.
Подозреваемого задержали на месте преступления с поличным, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Чиновники утверждают, что животному миру причинен крупный ущерб.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
