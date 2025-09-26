Ричмонд
«Животному миру причинен крупный ущерб»: в Башкирии хладнокровно убили лося

В Башкирии поймали браконьера, убившего лося.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе Башкирии Ассоциация охотников и рыболовов республики пресекла незаконную добычу лося. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии региона.

Подозреваемого задержали на месте преступления с поличным, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Чиновники утверждают, что животному миру причинен крупный ущерб.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

