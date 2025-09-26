Ричмонд
Новые вольеры построят к весне вместо сгоревших в Новосибирском зоопарке

Ущерб от пожара предварительно оценивается в 300 тысяч рублей.

Источник: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило новые вольеры на месте уничтоженных пожаром будут построены к марту-апрелю 2026 года, а предварительный ущерб от возгорания составляет 300 тысяч рублей. Пожар произошел поздно вечером 23 сентября, в результате чего два вольера были полностью уничтожены, пять животных погибли, но 24 обитателя зоопарка удалось спасти благодаря действиям пожарных. Информация о восстановительных работах предоставлена директором учреждения Андреем Шило агентству ТАСС.

Директор зоопарка Андрей Шило сообщил: «Если судить по проектно-сметной документации, ущерб составил порядка 300 тыс. рублей. Новые вольеры будут возведены к марту-апрелю».

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила 180 квадратных метров, при этом пожарные не допустили распространения огня по деревьям. Новосибирская государственная филармония приняла решение о перечислении части средств от концертов «Ребятам о зверятах» в фонд зоопарка, как сообщила генеральный директор филармонии Анна Терешкова: «Новосибирская филармония приняла решение совместно со своими слушателями, что процент отчислений от сказки “Ребятам о зверятах” будет передан в фонд зоопарка для его поддержки, потому что он также является частью культурной столицы Сибири». Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России, где содержится около 11 тысяч особей 803 видов.