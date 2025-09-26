Новые вольеры построят к весне вместо сгоревших в Новосибирском зоопарке

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила 180 квадратных метров, при этом пожарные не допустили распространения огня по деревьям. Новосибирская государственная филармония приняла решение о перечислении части средств от концертов «Ребятам о зверятах» в фонд зоопарка, как сообщила генеральный директор филармонии Анна Терешкова: «Новосибирская филармония приняла решение совместно со своими слушателями, что процент отчислений от сказки “Ребятам о зверятах” будет передан в фонд зоопарка для его поддержки, потому что он также является частью культурной столицы Сибири». Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России, где содержится около 11 тысяч особей 803 видов.