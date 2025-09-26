«Обманули 500 человек». В Минске супруги-предприниматели продали чужих машин на два миллиона и оставили деньги себе

И сначала бизнес «процветал», но весной 2025-го объявились первые недовольные клиенты, с которыми не рассчитались за проданные авто. Предприниматели уверяли, что проблема в том, что «деньги от покупателя не поступили» или «автомобиль еще не продан», хотя это было не так. Все деньги, которые супруги получали с продажи чужих авто, шли на поддержку видимости прибыльного бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов. В итоге с каждым месяцем обманутых клиентов становилось все больше, а ущерб превысил два миллиона белорусских рублей.