«Обманули 500 человек». В Минске супруги-предприниматели продали чужих машин на два миллиона и оставили деньги себе

В Минске супруги-предприниматели обманули 500 человек, продав их машины. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
В СК сообщили об уголовном деле в отношении руководителей и работников общества с ограниченной ответственностью «Авалон Авто», специализирующемся на продаже транспортных средств.
Установлено, что 27-летняя минчанка и ее 31-летний муж руководили предприятиям. В сети они размещали объявление об оказании услуг по продаже авто на выгодных условиях. С клиентами, которые откликались на объявления, заключались договоры комиссии.
И сначала бизнес «процветал», но весной 2025-го объявились первые недовольные клиенты, с которыми не рассчитались за проданные авто. Предприниматели уверяли, что проблема в том, что «деньги от покупателя не поступили» или «автомобиль еще не продан», хотя это было не так. Все деньги, которые супруги получали с продажи чужих авто, шли на поддержку видимости прибыльного бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов. В итоге с каждым месяцем обманутых клиентов становилось все больше, а ущерб превысил два миллиона белорусских рублей.
— Установлено, что жертвами мошеннической схемы стали 500 человек, а сумма причиненного ущерба составила порядка двух миллионов рублей, — прокомментировали в УСК.
Выяснилось, что фигуранты продавали авто за границу по заниженной цене и без согласия собственников, при этом в договорах не указывалось конкретных сроков выплаты денег экс-владельцам после реализации. За время следствия обнаружили только 60 транспортных средств. Работу по установлению местонахождения других авто еще продолжают.
Идет следствие, по окончанию которого действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка.
Также в ходе расследования еще 31-летнему менеджеру организации предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
При этом супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела сбежали из Беларуси. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск.
