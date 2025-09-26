Бывший глава Красноуфимска задержан за превышение полномочий

Бывший мэр Красноуфимска Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, по статье «Превышение полномочий» Коневу может грозить до десяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или вести соответствующую деятельность на срок до трех лет.
Михаил Конев возглавлял Красноуфимск с 2021 года. Департамент информационной политики Свердловской области уже сообщил о назначении временно исполняющим обязанности главы городского округа Юрия Ладейщикова, который ранее был заместителем по социальной политике.