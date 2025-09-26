Ричмонд
Бывший глава Красноуфимска задержан за превышение полномочий

В Свердловской области задержан экс-глава Красноуфимска Михаил Конев. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший мэр Красноуфимска Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, по статье «Превышение полномочий» Коневу может грозить до десяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или вести соответствующую деятельность на срок до трех лет.

Михаил Конев возглавлял Красноуфимск с 2021 года. Департамент информационной политики Свердловской области уже сообщил о назначении временно исполняющим обязанности главы городского округа Юрия Ладейщикова, который ранее был заместителем по социальной политике.