В Каменске-Шахтинском вспыхнул пожар вблизи недействующего полигона ТКО

Пожар площадью 200 кв. метров тушат в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском произошло возгорание вблизи недействующего полигона ТКО. Об этом 26 сентября в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Пожарные оперативно справились с открытым огнем на площади в 200 кв. метров. Сейчас специалисты сосредоточились на ликвидации очагов тления. На месте задействовали 20 человек и десять единиц спецтехники.

Работа организована в два этапа. Сначала тлеющие участки засыпают грунтом с помощью бульдозера, экскаватора и погрузчиков. Затем территорию ограждают, создавая защитный вал с применением грейдера.

Антонина Пшеничная заверила, что возгорания на территории самого полигона ТКО нет. Причины произошедшего сейчас выясняются.

