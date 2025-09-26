В Каменске-Шахтинском вспыхнул пожар вблизи недействующего полигона ТКО

В Каменске-Шахтинском произошло возгорание вблизи недействующего полигона ТКО. Об этом 26 сентября в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Пожарные оперативно справились с открытым огнем на площади в 200 кв. метров. Сейчас специалисты сосредоточились на ликвидации очагов тления. На месте задействовали 20 человек и десять единиц спецтехники.
Работа организована в два этапа. Сначала тлеющие участки засыпают грунтом с помощью бульдозера, экскаватора и погрузчиков. Затем территорию ограждают, создавая защитный вал с применением грейдера.
Антонина Пшеничная заверила, что возгорания на территории самого полигона ТКО нет. Причины произошедшего сейчас выясняются.
Подпишись на нас в Telegram.