В Саках две женщины погибли при пожаре в жилом доме на ул. Морозова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Возгорание потушили на площади 70 кв. м. Тела погибших были обнаружены при проливке конструкций.
По предварительным данным, причиной пожара стал непотушенный окурок. Известно, что женщины совместно употребляли алкоголь.
«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы», — написали в пресс-службе следственного комитета Крыма и Севастополя.
Ранее мы писали, что в пожаре под Алуштой погиб подросток, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла накануне вечером в селе Малореченское. После ликвидации возгорания в доме на ул. Садовой было обнаружено тело 15-летнего школьника.