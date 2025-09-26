В Саках две женщины погибли при пожаре в жилом доме

«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы», — написали в пресс-службе следственного комитета Крыма и Севастополя.