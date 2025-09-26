«Всюду были мухи». Умершие от суррогата несколько дней пролежали в квартире

Нашли и тех, кто занимался производством смертельного напитка. Под подозрение попали 79-летний мужчина (опытный самогонщик, который уже пять лет назад привлекался за продажу самопала) и женщина 61 года от роду. Она — сотрудник детского сада, опытный педагог, которая в свободное время, вероятно, занималась продажей спирта. Корреспонденты spb.aif.ru пытались связаться с родными задержанной воспитательницы, но те не стали отвечать на вопросы.