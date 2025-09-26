«Всюду были мухи». Умершие от суррогата несколько дней пролежали в квартире

Жертвами суррогатного алкоголя, который распространяли в Сланцевском районе Ленинградской области, стали 19 человек. Трое из погибших от отравления некоторое время пролежали в закрытой квартире одной из многоэтажек поселка Гостицы, что в 10 километрах от Сланцев.
Как рассказала корреспондент spb.aif.ru, жильцы пятиэтажки на Комсомольском шоссе вспоминают, что внезапно в их подъезде стали появляться насекомые. Мухи буквально атаковали первый этаж, залетали в квартиру, стоило только открыть входную дверь.
«Я думал, ремонт кто-то делает, вот они и летают туда-сюда. Ну и запах был странный. А вчера участковый ко мне зашел, говорит, нашли тела ваших соседей», — рассказал местный житель Андрей.
Оказалось, что скончались трое жителей квартиры на первом этаже. Тела их нашли не сразу.
Погибшая троица злоупотребляла алкоголем, говорят соседи. Часть квартиры принадлежала женщине, она часто пускала к себе сомнительных личностей.
«Если бы напитки потреблял — то общался бы, знал больше, — говорит сосед. — А так знаю поверхностно. Они все “водяные”. Подруга “водяная”, хозяйка такая же. Постоянно шары заливали. Мужик к ним все ходил, пил, хотя у него и жена, и дочка были».
Известно, что погибшие в квартире — достаточно молодого возраста. Соседи характеризовали их как не буйных. Отмечали, что «пили постоянно, но тихо».
«У хозяйки квартиры была инвалидность, она ходила косо, — продолжает Андрей. — Иногда мы ей помогали продуктами. Но она такая была, с характером, но не шумная».
Напомним, сегодня стало известно о массовой гибели людей из-за алкоголя. Следствие установило предварительную причину гибели — всё произошло из-за несанкционированного частного производства и торговли алкоголем «с рук». В жилищах отравившихся следователи обнаружили одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.
Нашли и тех, кто занимался производством смертельного напитка. Под подозрение попали 79-летний мужчина (опытный самогонщик, который уже пять лет назад привлекался за продажу самопала) и женщина 61 года от роду. Она — сотрудник детского сада, опытный педагог, которая в свободное время, вероятно, занималась продажей спирта. Корреспонденты spb.aif.ru пытались связаться с родными задержанной воспитательницы, но те не стали отвечать на вопросы.