Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Федоровского в Нижнем Новгороде

26 сентября в доме на улице Федоровского в Нижнем Новгороде произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В многоэтажном доме загорелась квартира — огонь охватил пять «квадратов». Специалистам ведомства удалось спасти пять человек с помощью специальных масок. Еще шестерых эвакуировали из дома. К сожалению, погиб один мужчина — его личность сейчас устанавливается.
С огнем боролись 24 специалиста МЧС. Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.
Ранее мы писали, что 25 сентября во время пожаров в Нижегородской области спасли 10 человек.