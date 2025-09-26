Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Федоровского в Нижнем Новгороде

Пятерых человек удалось спасти при помощи специальных масок.

Источник: МЧС РФ

26 сентября в доме на улице Федоровского в Нижнем Новгороде произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В многоэтажном доме загорелась квартира — огонь охватил пять «квадратов». Специалистам ведомства удалось спасти пять человек с помощью специальных масок. Еще шестерых эвакуировали из дома. К сожалению, погиб один мужчина — его личность сейчас устанавливается.

С огнем боролись 24 специалиста МЧС. Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.

Ранее мы писали, что 25 сентября во время пожаров в Нижегородской области спасли 10 человек.