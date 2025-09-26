Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Федоровского в Нижнем Новгороде

В многоэтажном доме загорелась квартира — огонь охватил пять «квадратов». Специалистам ведомства удалось спасти пять человек с помощью специальных масок. Еще шестерых эвакуировали из дома. К сожалению, погиб один мужчина — его личность сейчас устанавливается.