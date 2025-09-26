ЧП в башкирских лесах: двое друзей исчезли во время похода за лечебными травами

ГК ЧС напоминает, что лес может быть опасным местом, где легко потеряться. Спасатели рекомендуют всегда брать с собой средства связи, сообщать родным о маршруте и времени возвращения, а также иметь при себе запас воды, пищи и необходимые медикаменты.