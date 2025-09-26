ЧП в башкирских лесах: двое друзей исчезли во время похода за лечебными травами

Вчера, 25 сентября, в Башкирии двое пожилых мужчин, отправившиеся утром в лес за лечебными травами в Гафурийском районе, вечером не вернулись домой. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Друзья выехали на автомобиле из села Красноноусольский в сторону деревни Русский Саскуль, и маршрут был хорошо знаком мужчинам. Обеспокоенные родственники обратились в экстренные службы. Ситуация осложнялась отсутствием у травников мобильных телефонов.
На поиски направили спасателей Госкомитета по ЧС и полицейских. К счастью, вскоре поступила информация, что мужчин нашли сами родственники. В медицинской помощи «потеряшки» не нуждались.
ГК ЧС напоминает, что лес может быть опасным местом, где легко потеряться. Спасатели рекомендуют всегда брать с собой средства связи, сообщать родным о маршруте и времени возвращения, а также иметь при себе запас воды, пищи и необходимые медикаменты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.