На 10 лет могут посадить украинских блогеров, которые провели прямой эфир у АЭС «Фукусима»

Японская полиция задержала троих граждан Украины, включая известных блогеров Креосана и Вадима Вадимыча, в зоне отчуждения Фукусимы. Их обвиняют в незаконном проникновении в заброшенный дом на территории, запрещенной для посещения из-за высокого уровня радиации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как сообщает японский телеканал Asahi, трое украинцев проникли в пустой дом в поселке Окума, из которого начали прямую трансляцию. Именно зрители стрима сообщили о нарушении в полицию. В полицейском участке Футаба подтвердили, что все трое задержанных признали свою вину.
За незаконное проникновение и нарушение режима зоны отчуждения задержанным может грозить от трех до десяти лет лишения свободы, а также штраф порядка 1 млн иен (около $6,7 тыс.).
Креосан, за которым следят более шести миллионов подписчиков, и Вадим Вадимыч, имеющий двухмиллионную аудиторию, ранее проводили трансляции из Чернобыльской зоны отчуждения.
Напомним, в марте 2011 года мощное цунами спровоцировало аварию на АЭС «Фукусима-1». Оно вывело из строя системы энергоснабжения и охлаждения, что привело к разрушению трех реакторов, взрывам и масштабному выбросу радиоактивных веществ.
Японские власти в 2018 году завершили масштабные работы по радиационной очистке большей части пострадавших районов. Однако в 2019 году было принято решение сохранить полностью запретной зоной участок площадью 369 кв. км, куда, в частности, входит и поселок Окума. Доступ на эту территорию строго регулируется местными властями.