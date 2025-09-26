Погибшие от суррогата в Ленобласти закупали алкоголь у подозреваемого много лет

Местные жители уже не раз сталкивались с последствиями отравления суррогатами. Семь лет назад у пожилой жительницы после употребления алкоголя, купленного в этом же месте, отказали ноги. 25 сентября 42-летний мужчина был найден мёртвым в своей квартире после того, как выпил алкоголь, приобретённый у того же продавца. И это лишь часть из многих примеров.