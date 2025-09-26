Погибшие от суррогата в Ленобласти закупали алкоголь у подозреваемого много лет

Жители деревни Гостицы Сланцевского района Ленинградской области регулярно приобретали алкогольные напитки у подозреваемого, который впоследствии оказался причастен к гибели нескольких человек. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».
«Подбросит жену Галю до дома, а сам уезжает в назначенную точку и к нему очереди из алкоголиков выстраиваются. Мы же не слепые, все видели. Около 30 лет так деревня и жила, ее травили. Мы в администрацию обращались, в полицию жаловались. Колю штрафовали, но он же не угомонился», — рассказала местная жительница Вера.
Местные жители уже не раз сталкивались с последствиями отравления суррогатами. Семь лет назад у пожилой жительницы после употребления алкоголя, купленного в этом же месте, отказали ноги. 25 сентября 42-летний мужчина был найден мёртвым в своей квартире после того, как выпил алкоголь, приобретённый у того же продавца. И это лишь часть из многих примеров.
Ранее KP.RU сообщил, что в общей сложности от отравления суррогатным алкоголем в Гостицах погибли 19 человек.