Жизни 12 детей оборвались в ходе страшных ЧП в Башкирии

С 19 по 25 сентября в Башкирии произошло 174 пожара, в результате которых погибли пять человек — трое мужчин и две женщины. Трагические случаи зафиксированы в Сибае, Салавате и селе Кинзебулатово Ишимбайского района.
Как сообщает МЧС республики, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем (99 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (41) и неправильное устройство печей и дымоходов (17).
Всего с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 5857 пожаров, в которых погибли 153 человека, включая 12 детей. 137 человек получили травмы, 1286 — спасены.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в связи с похолоданием и увеличением нагрузки на отопительные приборы. Особое внимание рекомендуется уделять исправности электроприборов, не перегружать электросеть, не оставлять топящиеся печи без присмотра и исключить курение в постели.
МЧС просит родственников провести разъяснительные беседы с одиноко проживающими пожилыми людьми о мерах пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 101 или 112.
