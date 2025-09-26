В Кировском округе Омска автобус столкнулся с электросамокатом

Сегодня, 26 сентября, в 19:15 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Кировском округе Омска.
По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса ПАЗ одного из омских предприятий на улице 2-й Солнечной у дома № 43/2 совершил наезд на электросамокат.
В ходе ДТП пострадал мужчина на электросамокате, примерно 45−50 лет. Он был доставлен в больницу, его личность уточняется. Четверо пассажиров автобуса, находившихся в салоне, помощи медиков не потребовали.
Ведётся проверка для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.