В Кировском округе Омска автобус столкнулся с электросамокатом

Проверка обстоятельств ДТП продолжается.

Источник: УМВД России по Омской области

Сегодня, 26 сентября, в 19:15 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Кировском округе Омска.

По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса ПАЗ одного из омских предприятий на улице 2-й Солнечной у дома № 43/2 совершил наезд на электросамокат.

В ходе ДТП пострадал мужчина на электросамокате, примерно 45−50 лет. Он был доставлен в больницу, его личность уточняется. Четверо пассажиров автобуса, находившихся в салоне, помощи медиков не потребовали.

Ведётся проверка для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.