Прокуратура подтвердила демонстрацию нацистской символики депутатом Останиной

Прокуратура подтвердила, что депутат Государственной думы Нина Останина публично продемонстрировала нацистскую символику, исказив логотип православного телеканала «Спас». Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил директор канала и журналист Борис Корчевников.

Журналист пояснил, что речь идет о скандале, связанном с созданном при участии «Спаса» фильме о Мавзолее вождя Владимира Ленина под названием «Мумия». Картина не понравилась Останиной, и та обвинила ее авторов в реабилитации нацизма, опубликовав в своем Telegram-канале измененный логотип канала.

— Мы получили положительный ответ из Прокуратуры: факты публичного демонстрирования нацистской символики установлены, в связи с чем в Генеральную прокуратуру РФ будет направлен пакет документов с тем, чтобы принять меры по ограничению доступа к соответствующим страницам (пост в Telegram Останиной, пост в «Вконтакте» художника Родионова-Петрыгина), — написал журналист в своем Telegram-канале.

10 сентября в Москве суд оштрафовал 19-летнюю жительницу Зеленограда за демонстрацию нацистской символики и атрибутики на странице в одном из мессенджеров. К ответственности привлекут еще троих местных жителей — подруг москвички и юношу, который прокомментировал опубликованную ей видеозапись.