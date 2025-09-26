Оштрафовали за оскорбление русских: как живет беглая журналистка Божена Рынска

Журналистку Божену Рынску оштрафовали за унижения по национальному признаку. В одном из интервью она назвала русских людей «животными» и «днищем». Ранее она отказалась от российского гражданства, успела пожить в Израиле и Латвии, но нигде ей не понравилось. В 2010-е Рынску считали одной из самых скандальных журналисток в РФ. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас живет Рынска.
Штраф за оскорбления.
Журналистке Божене Рынске выписали штраф еще 15 сентября. Тогда в пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что женщину обязали выплатить 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. А в пятницу, 26 сентября, стало известно, что Рынску оштрафовали за высказывания в адрес россиян.
— Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б. Л (нынешняя фамилия Рынски — прим. «ВМ») публично в интервью, размещенном в сети интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских), — говорится в судебных материалах.
О каком именно интервью идет речь, не уточняется. Возможно, у прокуроров вызвало вопросы интервью, которое Рынска дала «Новой газете»* в январе этого года. В беседе с журналистом она назвала русских людей, проживающих в Латвии, «животными».
— Сколько я сотрудничала с латышами — люди. Неграждане вот эти, сколько я поменяла курьеров, доставщиков — животные… Среди русских неграждан, которые остались латышам в наследство от Советского Союза, и потомки вот этих неграждан, среди них — огромное количество днища, — возмущалась она.
Где работала Рынска.
Божене Рынске 50 лет. Ее настоящее имя — Евгения Львовна Рынская. Она родилась в Санкт-Петербурге, после школы некоторое время жила в США, но не смогла там «прижиться» и вернулась в родной город.
— Какое счастье родиться в Америке и любить это все сызмальства. Есть к чему стремиться. Я уже адаптироваться не смогу. Но по-хорошему завидую тем, кто тут родился, — писала она позднее в своем блоге на портале «Живой журнал».
Затем она отучилась на режиссера в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, а после переехала в Москву. Здесь она взяла псевдоним Божена Рынска и стала писать статьи на светские темы для газеты «Коммерсантъ», «Газета.ru», глянцевых журналов SNC и GQ. Затем она создала в газете «Известия» раздел светской хроники. Во время работы там она приобрела репутацию одной из самых скандальных светских журналисток России.
Скандалы с участием Рынски.
В 2010 году во время телепередачи «Полуночник» Рынска поругалась с российским актером Никитой Джигурдой и едва не плеснула в него горячим чаем из чашки. Ведущему Владимиру Молчанову пришлось разнимать повздоривших гостей.
В 2013 году Рынска подралась с журналистами телекомпании «НТВ», отобрав у них микрофон. Потасовка закончилась десятками исков и приговору в виде года исправительных работ, который вынесли Рынске в сентябре 2014 года. Также скандалистку обязали выплатить корреспондентам суммарно 580 тысяч рублей.
В 2016 году Рынска в соцсетях поглумилась над крушением самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию для дачи концерта для российских военных. Погибли 64 пассажира, в том числе вся труппа ансамбля Александрова и несколько корреспондентов «НТВ».
— Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт «НТВ»…. Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы «НТВ», но остальные-то почему? — писала Рынска.
В феврале 2018 года Рынска вышла замуж за бывшего гендиректора Первого канала и руководителя «НТВ» Игоря Малашенко, с которым она встречалась около шести лет. Ради журналистки мужчина развелся с женой, с которой он воспитывал двух детей. А в феврале 2019 года Малашенко покончил с собой. Бывшая супруга обвинила во всем Рынску, а та в ответ назвала ее «гангреной».
После смерти Малашенко началась борьба за его наследство. Бывшая жена и дети требовали 80 процентов его состояния. Тогда Рынска спустя более года после смерти супруга родила от него дочь, использовав его замороженный биоматериал. В итоге журналистке досталось около трех миллионов долларов.
Отказ от гражданства и эмиграция.
Божена Рынска с давних пор планировала покинуть Россию. В 2017 году, когда Малашенко еще был жив, она заявляла, что планирует вместе с ним уехать из страны из-за списания с ее карты 22 тысяч рублей в качестве налога за статус ИП.
— Я больше не могу жить (в России — прим. «ВМ»), у меня просто лопнуло терпение, это уже какой-то дважды застой, — заявляла она.
В сентябре 2022 года Божена Рынска отказалась от российского паспорта. Этот процесс тоже сопровождался чередой скандалов. По словам журналистки, процесс затянулся, из-за чего ей якобы пришлось «довести до слез» сотрудницу Федеральной налоговой службы.
Затем Рынска продала за 60 миллионов рублей свою квартиру на Патриарших прудах в Москве и вместе с дочерью уехала в Израиль. Но через некоторое время она заявила, что «терпеть не может Израиль» из-за якобы хамства и «дикого раздолбайства» местных жителей. Затем Рынска переехала в Латвию, но и там ей не понравилось.
— Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла. Жизнь в Москве в 100 раз лучше и удобнее, — признавалась она позднее.
* «Новая газета» признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ.
**Максим Кац признан Министерством юстиции России иностранным агентом.