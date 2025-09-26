Оштрафовали за оскорбление русских: как живет беглая журналистка Божена Рынска

В феврале 2018 года Рынска вышла замуж за бывшего гендиректора Первого канала и руководителя «НТВ» Игоря Малашенко, с которым она встречалась около шести лет. Ради журналистки мужчина развелся с женой, с которой он воспитывал двух детей. А в феврале 2019 года Малашенко покончил с собой. Бывшая супруга обвинила во всем Рынску, а та в ответ назвала ее «гангреной».