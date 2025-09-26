Рабочий завода Tesla в США требует $51 млн после нападения робота

В США работник предприятия Tesla подал судебный иск на сумму 51 миллион долларов против компании FANUC America, поставщика промышленных роботов, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в июле 2023 года на производственном комплексе Tesla во Фремонте. Инженер компании Питер Хинтердоблер получил серьезные увечья из-за удара роботизированной рукой. Согласно материалам дела, трехтонный противовес, установленный на роботе, внезапно открепился и нанес сотруднику сильный удар, в результате чего тот потерял сознание.
На данный момент Хинтердоблер уже потратил миллион долларов на лечение, а предполагаемые будущие расходы составляют не менее 6 миллионов долларов. В исковом заявлении утверждается, что Tesla не обеспечила достаточные меры безопасности. Кроме того, в иске указано на конструктивные недостатки робота, допущенные компанией FANUC.
