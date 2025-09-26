Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль ожидает реакции США на предложение по ДСНВ на неделе

Кремль на неделе ожидает официальную реакцию Соединенных Штатов на предложения России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве ожидают реакции Вашингтона по ДСНВ в ближайшее время.

Кремль на неделе ожидает официальную реакцию Соединенных Штатов на предложения России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся и будем ожидать [на неделе]», — сказал Песков. Его заявление прозвучало в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее в Кремле сообщали, что осведомлены о появившейся информации относительно намерения главы Белого дома Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по ДСНВ. 22 сентября глава российского государства Владимир Путина предложил американскому лидеру придерживаться ограничений в рамках договора. В администрации Белого дома обещали ознакомиться с российской инициативой.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше