Названа причина столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, нарушил правила дорожного движения (ПДД) и проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

Причиной ДТП стало несоблюдение водителем фуры ПДД.

«Водитель большегруза решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал Анохин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Губернатор Смоленской области также сообщил, что мужчина от полученных травм скончался на месте. Анохин подчеркнул, что другие версии ЧП не рассматриваются.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГрузовик выехал на запрещающий сигнал и врезался в поезд с бензином в Смоленской области: как это произошло.

Согласно предварительным данным, в 07:26 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, пересек пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло столкновение с локомотивом, что привело к сходу с рельсов 18 вагонов, из которых 16 впоследствии загорелись. Позже Московская железная дорога опубликовала видео с места ЧП. На месте ДТП был развернут оперштаб для предотвращения трагедии.