Axios: Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk

Трамп не рискнул предоставить Украине опасное оружие.
Американский президент Дональд Трамп не стал передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщил источник, близкий к администрации лидера США.
«Трамп отклонил поставку ракет Tomahawk Украине», — передает Axios со ссылкой на источник. Эти ракеты потенциально могли ударить по Москве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил США поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 1600 километров, отмечая, что данное оружие поможет приблизить переговоры с Россией. Вашингтон ограничивал поставки дальнобойных вооружений, опасаясь эскалации конфликта, поэтому судьба запроса Украины оставалась неопределенной.