Российский хирург-блогер Алтунян получил условный срок за порнографию

Кунцевский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно хирурга и блогера с миллионной аудиторией в социальных сетях Юрия Алтуняна за распространение порнографии. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.
— Следствие установило, что Юрий Алтунян из личной неприязни организовал распространение контента интимного характера в социальных сетях без согласия жертвы. Он вовлек в преступление собственного сына, поручив ему техническую часть — создание анонимных аккаунтов в соцсетях и рассылку компрометирующих материалов, — говорится в сообщении.
Суд признал обоих обвиняемых виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографии. Сына осудили на два года условного лишения свободы.
19 мая текущего года Кунцевский районный суд столицы арестовал Алтуняна. В Москве у него есть свой медицинский центр, в котором он проводит косметологические операции, в том числе коррекцию губ. В своих соцсетях он рассказывал об этом центре и о том, как проводит медицинские операции.
В августе 33-летнего учителя из Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в съемке порнографических материалов с ученицей в школьном классе. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также присылал интимные фотографии девушке в соцсетях, а осенью 2024 года снимал ученицу на телефон в обнаженном виде в одном из кабинетов школы.