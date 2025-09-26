Причиной ДТП с поездом в Смоленской области стал проезд грузовика на красный

«Следственно-оперативной группой, работавшей на месте ДТП, установлено, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м км автодороги Р-120 Брянск — Смоленск, решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал он в своем Telegram-канале.
Другие версии произошедшего не рассматриваются, указал глава региона.
Столкновение грузового автомобиля и товарного поезда произошло ранее в этот день на участке между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области. В результате столкновения 18 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, 16 из них загорелись.
Позже пожар удалось локализовать. Уточнялось, что специалисты произвели отцепление горящих вагонов.