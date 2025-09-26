В Беларуси объяснили размещение у себя комплекса «Орешник»

«Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты “Орешник”. Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию», — заявил министр. Он отметил, что реакция Белоруссии является асимметричной, имеет исключительно оборонительный характер и реализуется в полном соответствии с нормами международного права, а также положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. Его заявление приводит агентство Белта.