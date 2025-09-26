В Беларуси объяснили размещение у себя комплекса «Орешник»

Размещение «Орешника» в Белоруссии не является гонкой вооружения или конфронтацией, заявил глава МИД страны.
Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии необходимо для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты “Орешник”. Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию», — заявил министр. Он отметил, что реакция Белоруссии является асимметричной, имеет исключительно оборонительный характер и реализуется в полном соответствии с нормами международного права, а также положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. Его заявление приводит агентство Белта.
Вопрос о размещении российских вооружений на территории Беларуси обсуждается с весны 2023 года на фоне обострения международной обстановки. Власти республики заявляют, что все решения принимаются с учетом национальных интересов и в рамках существующих международных обязательств.
Ранее в стране прошли учения «Запад-2025». В ходе учений был протестирован ракетный подвижной комплекс «Орешник».
Основной целью «Запад-2025» стало совершенствование подготовки войск к ведению современных боевых действий. Важной частью учений стало широкое использование БПЛА различных типов. Как прошли «Запад-2025» — в фоторепортаже URA.RU.