Губернатор Смоленской области назвал причину аварии на железнодорожном переезде

В Смоленской области грузовик столкнулся с поездом на переезде. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале, подробнее объяснив, в чем заключалась причина происшествия.
«Водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м километре автодороги Р-120 Брянск — Смоленск решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — объяснил глава региона.
Водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии. В результате столкновения виновник происшествия погиб. По словам Анохина, другие версии инцидента не рассматриваются.
Информация о происшествии поступила утром в пятницу, 26 сентября. Авария произошла на переезде возле станции Рыжиково. В результате вспыхнул огонь, пришлось привлекать силы МЧС России. Возбуждено уголовное дело.