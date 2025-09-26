Ричмонд
Губернатор Смоленской области назвал причину аварии на железнодорожном переезде

Анохин: Водитель столкнувшейся с поездом фуры ехал через переезд на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

В Смоленской области грузовик столкнулся с поездом на переезде. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале, подробнее объяснив, в чем заключалась причина происшествия.

«Водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м километре автодороги Р-120 Брянск — Смоленск решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — объяснил глава региона.

Водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии. В результате столкновения виновник происшествия погиб. По словам Анохина, другие версии инцидента не рассматриваются.

Информация о происшествии поступила утром в пятницу, 26 сентября. Авария произошла на переезде возле станции Рыжиково. В результате вспыхнул огонь, пришлось привлекать силы МЧС России. Возбуждено уголовное дело.