В Венгрии опровергли слова Зеленского о нарушении беспилотниками границ

В Будапеште ответили на обвинения со стороны Зеленского.
Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории республики не соответствует действительности. Об этом заявили в Будапеште.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны Венгрии ответило на сообщения о сбитом украинском беспилотнике.
«Заявление Зеленского о нахождении на территории Украины БПЛА из Венгрии не соответствует действительности. Венгерские вооруженные силы не осуществляли полет дрона, который якобы имел место на венгерско-украинской границе по утверждениям СМИ», — сообщил портал Telex со ссылкой на заявление Минобороны Венгрии.
Ранее Владимир Зеленский в ходе публичного выступления заявил, что украинская граница якобы была нарушена разведывательными беспилотниками, которые, по его словам, «вероятно, принадлежат Венгрии». Доказательств или данных об инциденте украинская сторона не предоставила. На заявление президента Украины отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который назвал слова Зеленского «проявлением хунгарофобии».