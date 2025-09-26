Украинский дрон атаковал подростка на мотоцикле в Курской области

Губернатор также добавил, что у подростка диагностированы слепые осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, левой руки и обеих ног, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Пострадавшему была оказана первичная медицинская помощь. В ближайшее время его транспортируют в Курскую областную больницу на машине скорой помощи.