Водитель столкнувшегося с поездом грузовика под Смоленском ехал на красный

Напомним, авария на ж/д путях в Смоленской области произошла сегодня. От столкновения с грузовиком часть товарного состава сошла с рельсов. Пожарные не позволили пламен распространиться на вагоны с древесиной. В результате был отменён ряд поездов между Россией и Белоруссией.