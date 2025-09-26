Суд заочно арестовал ЛГБТ-активистку* Казанцеву**

17 сентября Дорогомиловский районный суд столицы принял решение о заочном аресте на два месяца предпринимателя и общественного деятеля Евгения Чичваркина**. Срок ареста бизнесмена будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Чичваркина** объявили в розыск в июле этого года, но тогда не было известно, по какой именно статье УК РФ.