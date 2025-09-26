Ричмонд
Суд заочно арестовал ЛГБТ-активистку* Казанцеву**

Хорошевский районный суд Москвы в пятницу, 26 сентября, заочно арестовал секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку* Александру Казанцеву**, которую подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Хорошевский районный суд Москвы в пятницу, 26 сентября, заочно арестовал секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку* Александру Казанцеву**, которую подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Информация об этом была опубликована в картотеке суда, передает РБК.

23 сентября следствие обратилось в Хорошевский районный суд столицы с ходатайством о заочном заключении под стражу блогера Максима Каца**, которого также обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента.

17 сентября Дорогомиловский районный суд столицы принял решение о заочном аресте на два месяца предпринимателя и общественного деятеля Евгения Чичваркина**. Срок ареста бизнесмена будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Чичваркина** объявили в розыск в июле этого года, но тогда не было известно, по какой именно статье УК РФ.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

**Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.