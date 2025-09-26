Ричмонд
Минобороны: Два дрона ВСУ сбиты над Брянской и Ростовской областями

В ходе вечернего дежурства российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

«1 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что инцидент произошёл в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени, а воздушные цели были самолётного типа. По данным Минобороны, беспилотные аппараты были уничтожены, а на земле жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовской областью. Падение обломков в Ростове-на-Дону привело к повреждению витрины магазина и нескольких припаркованных машин. Кроме того, в хуторе Лагутник была зафиксирована вспышка пожара. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате этих инцидентов нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

