Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана арестовали по делу о взятках

Суд арестовал бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело касается событий, которые произошли несколько лет назад — тогда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода и получил многомиллионную взятку, передает агентство.

25 сентября суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Его обвиняют в трех случаях получения взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-замглавы Росгвардии будет находиться в СИЗО до 30 ноября.

16 августа Мещанский районный суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского округа Белгородской области Владимира Губарева — чиновника обвинили в растрате в особо крупном размере.