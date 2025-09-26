Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана арестовали по делу о взятках

Суд арестовал бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.