План по Украине от Лукашенко, новые преступления ВСУ и успехи России: главные новости об СВО за 26 сентября

Зеленский также затронул ситуацию на линии фронта, не раскрывая подробностей о потерях и трудностях украинской армии. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы удержать позиции и рассчитывает на дальнейшую поддержку западных стран. При этом украинский лидер не стал комментировать сообщения о сложностях, с которыми сталкиваются ВСУ, и сосредоточился на необходимости продолжения дипломатических и военных усилий.