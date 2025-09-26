Гладков: В Белгородской области погиб мирный житель от взрыва боеприпаса

Ранее Гладков сообщал о гибели мужчины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса беспилотником взрывного устройства на частный дом. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что дом был полностью уничтожен пожаром, возникшим после целенаправленного удара.