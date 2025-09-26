26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и троллейбус столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
55-летняя водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Пушкина, по предварительной информации, при перестроении совершила столкновение с попутным троллейбусом. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности совершаемого маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения. -0-