Легковушка и троллейбус столкнулись в Минске

55-летняя водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Пушкина, по предварительной информации, при перестроении совершила столкновение с попутным троллейбусом. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и троллейбус столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

55-летняя водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Пушкина, по предварительной информации, при перестроении совершила столкновение с попутным троллейбусом. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности совершаемого маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения. -0-