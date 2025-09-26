Мужчину задержали за покушение на убийство матери на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своей матери. Сотрудники Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело в отношении него. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе СК России по Москве.
— Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, вечером 24 сентября обвиняемый из-за личной неприязни нанес своей матери не менее четырех ударов молотком по голове. Утром 25 сентября мужчина, осознавая, что женщина еще жива, нанес ей как минимум один удар ножом в шею.
Ранее суд в подмосковных Люберцах приговорил к 10 годам колонии строгого режима 27-летнего мужчину, который нанес множество ударов матери кухонным молотком, а после задушил ее шнуром от электрического утюга. Конфликт завязался из-за претензий матери к сыну, что он не ищет работу и живет на ее деньги.