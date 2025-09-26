Мужчину задержали за покушение на убийство матери на юго-западе Москвы

Ранее суд в подмосковных Люберцах приговорил к 10 годам колонии строгого режима 27-летнего мужчину, который нанес множество ударов матери кухонным молотком, а после задушил ее шнуром от электрического утюга. Конфликт завязался из-за претензий матери к сыну, что он не ищет работу и живет на ее деньги.