Суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**

Напомним, Александру Казанцеву** внесли в список иностранных агентов в феврале 2023 года и с тех пор неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки. В 2022 она выступила с осуждением спецоперации и переехала в Прибалтику. В марте 2025 года МВД РФ объявило активистку в розыск.