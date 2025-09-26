Ричмонд
Суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Александру Казанцеву**. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Источник: Life.ru

Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Напомним, Александру Казанцеву** внесли в список иностранных агентов в феврале 2023 года и с тех пор неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки. В 2022 она выступила с осуждением спецоперации и переехала в Прибалтику. В марте 2025 года МВД РФ объявило активистку в розыск.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

**Включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ.