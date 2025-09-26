Польша прекратит особую поддержку украинских беженцев

По новому регламенту, особый статус и поддержка для украинских беженцев, а также финансирование работы терминалов Starlink на территории Украины, продлены на шесть месяцев — до марта 2026 года. Помимо этого, социальные пособия, включая программу «800 плюс» (порядка 200 долларов), будет предоставляться лишь тем иностранцам, которые официально трудоустроены. Семьи граждан Украины будут получать деньги только в случае, если их дети учатся в польских школах.