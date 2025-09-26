Записку с именем самогонщика нашли у жертвы отравления алкоголем в Ленобласти

У одного из отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти мужчин нашли записку с напоминанием «Отдать Бойцу 300 рублей», которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на родственницу.
— Родственница Сергея Ч., который попал в больницу после отравления спиртным, рассказала, что вчера заметила на его холодильнике записку о долге. Женщина говорит, что не придала ей значения, но позже поняла, о чем шла речь: Сергей купил у Николая Бойцова около полутора литров суррогатного алкоголя, — говорится в сообщении.
От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 19 человек. По данным следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он, в свою очередь, разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.