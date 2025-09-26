Два беспилотника сбили в небе над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили два БПЛА на юге Воронежской области.
Вооруженные силы Украины совершили атаку на Воронежскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два дрона на юге области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
«Дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — написал глава области в telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а все оперативные службы работают в штатном режиме.
Ранее о нападении беспилотника ВСУ сообщили в Курской области. В результате того происшествия пострадал подросток, которому потребовалась медицинская помощь из-за множественных осколочных ранений и черепно-мозговой травмы. Воронежским властям удалось избежать жертв и разрушений благодаря быстрой реакции ПВО.