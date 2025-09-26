Ричмонд
В Курской области подросток получил осколочные ранения при атаке ВСУ

Украинский дрон ударил по 15-летнему мальчику на мотоцикле.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области в результате атаки беспилотника, выпущенного боевиками ВСУ, пострадал 15-летний подросток. Беспилотник украинских боевиков ударил прямо по движущемуся мотоциклу на территории деревни Золотаревка Рыльского района. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате удара ранен 15-летний подросток. У него слепые осколочные ранения головы, груди, живота, левой руки, обеих ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — написал в соцсети губернатор Курской области.

Медики сразу же оказали пострадавшему подростку необходимую первую помощь на месте, после чего мальчика доставили в Курскую областную больницу для прохождения дальнейшего лечения, подчеркнул Хенштейн.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО уничтожили 81 дрон ВСУ. Согласно информации Минобороны РФ, украинские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Ростовской областью, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

