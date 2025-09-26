Захарова: попытки Совета Европы привлечь РФ к ответственности провалятся

По данным МИД РФ, проект конвенции предусматривает создание специальной международной комиссии под эгидой Совета Европы. Ее задача — рассматривать жалобы, внесенные в так называемый «реестр ущерба» Украины, а также определять суммы возможных компенсаций. Захарова назвала этот орган еще одним псевдоправовым механизмом, который продолжает линию по усилению давления на Россию на международной арене. В ведомстве уверены, что решения подобных структур не будут иметь никакого значения для российской стороны и не смогут повлиять на позицию Москвы по украинскому вопросу.