В Шахтах в серьезном ДТП погиб пассажир легковой машины, пострадал ребенок

В Шахтах в аварии с участием автомобиля «Хонда Аккорд» погиб взрослый и пострадал ребенок. Об этом 26 сентября сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла в переулке Енисейском. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения.
— В результате 33-летний пассажир погиб. Ребенок 10 лет, который также находился в салоне машины, получил травмы и попал в больницу, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
