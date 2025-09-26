Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах в серьезном ДТП погиб пассажир легковой машины, пострадал ребенок

Авария с участием автомобиля «Хонда Аккорд» произошла в переулке Енисейском в Шахтах.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах в аварии с участием автомобиля «Хонда Аккорд» погиб взрослый и пострадал ребенок. Об этом 26 сентября сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла в переулке Енисейском. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения.

— В результате 33-летний пассажир погиб. Ребенок 10 лет, который также находился в салоне машины, получил травмы и попал в больницу, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Подпишись на нас в Telegram.