Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по подозрению в получении крупной взятки

Бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Экс-чиновника арестовали на два месяца.

Бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

«Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнил источник РИА Новости в силовых ведомствах. Как пишет издание, речь идет о взятке в миллионы рублей.

Штокман занимал должность первого заместителя главы Нижнего Новгорода с декабря 2020 года. Официально он покинул пост месяц назад, при этом с 2022 года добровольно ушел на службу в зоне СВО.

По сведениям telegram-канала «Полковник Трифонов», задержание произошло в Сочи. Штокман служил начальником психологической службы полка.

Илья Штокман с 2022 года фактически не исполнял свои обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. О его задержании в Краснодарском крае ранее сообщила пресс-служба администрации города.